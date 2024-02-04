مصر تشارك ضمن 150 دولة فى معرض الـ«BiT» بميلانو لزيادة حركة السياحة الإيطالية

تنطلق بمدينة ملاينو الإيطالية، اليوم الأحد، فعاليات معرض السياحة الدولى الـ"BiT"، الذي تشارك فيه مصر ضمن 150 دولة بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا التى تعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر خلال الفترة الحالية بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة.



ويشارك القطاع السياحي المصري بجناحيه الرسمي الممثل فى وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والخاص الممثل فى اتحاد الغرف السياحية والغرف السياحية الخمسة التابعة له " شركات السياحة – المنشأت الفندقية –الغوص والأنشطة البحرية – المنشأت والمطاعم السياحية – العاديات والبازارات السايحية " بالإضافة إلى عدد من شركات السياحة والفنادق وشركة مصر للطيران فى فعاليات المعرض التى تستمر حتى الأربعاء القادم.



وتشارك هيئة تنشيط السياحة بجناح يضم عددًا من الشركات والفنادق المصرية بالمعرض حيث يعد المعرض مهم جدًا للقطاع السياحي المصري ويهدف لجذب نحو مليون سائح إيطالي لزيارة مصر خلال العام الحالى 2024، بالإضافة إلى أن المعرض مُقام بالعاصمة الاقتصادية لإيطاليا، ميلانو حيث يتواجد بها نحو 70% من منظمي الرحلات وشركات السياحة الإيطالية، كما أن أكثر من 60% من الإيطاليين الوافدين لمصر خلال الموسم الشتوي يأتون من مدن الشمال.



وقال أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن معرض الـ"BiT" هو واحد من أهم 4 معارض سياحية في العالم، مشيرًا الى أن الشركات والفنادق المصرية، تستهدف منه زيادة عدد رحلاته شركات السياحة الإيطالية إلى مصر خلال العام الجاري بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذا المعرض هام جدا للسياحة المصرية حيث تشارك به وكالات سياحية من 150 دولة فضلا عن أنه يقام بإيطاليا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مدينة شرم الشيخ خلال عام 2023.



وأضاف أن القطاع السياحي المصري يتطلع من خلال المشاركة في معرض الـ"BiT " السياحي المقام بمدينة ميلانو الإيطالية يهدف لجذب أكبر عدد من السياح الإيطاليين لزيارة مصر خلال العام الحالى 2024، مشيرًا إلى أن غالبية السياح الذين تواجدوا بفنادق شرم الشيخ خلال شهر يناير الماضى كانوا من إيطاليا.



وذكر هلال، أن حوالي 60% من حركة السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر تأتى من شمال إيطاليا في موسم الشتاء، كما أن معرض BIT بميلانو يتميز أيضا بتواجد قوى للدول المنافسة سياحيا، لافتا إلى أهمية السوق الايطالي لمصر نظرا لأن السائح الإيطالي يتميز بأنه من ذوي الإنفاق العالي.



وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن ما يدعو للتفاؤل بخصوص الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال العام الجاري هو وجود رغبة كبيرة لدى المواطنين الإيطاليين لزيارة المقصد السياحي المصري، قائلا إن أهم ما يميز السياح الإيطاليين أنهم يزورون المدن الشاطئية والأثرية المصرية في آن واحد.



كان وزير السياحة والآثار أحمد عيسي قد زار مؤخرا العاصمة الإيطالية روما، وعقد عدد من اللقاءات المهنية الهامة من بينها لقاء مع اتحاد شركات الصناعات والخدمات في إيطاليا حيث التقى رئيس الاتحاد وعدد من مسئولى مجموعة من الشركات التي لديها رغبة في الاستثمار في مصر.



وحرص الوزير خلال هذا اللقاءات على الاستماع لمقترحاتهم المتعلقة بإقامة بعض المشروعات الاستثمارية في مصر، مؤكداً حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع سبل الاستثمار السياحي في مصر بما يخدم أهداف تحقيق النمو السياحي وتحسين التجربة السياحية بها.



وأكد الوزير على مجموعة من الرسائل الهامة منها استقرار الأوضاع في كل المقاصد السياحية المصرية، والدعم الكامل من الوزارة لشركاء المهنة في صناعة السياحة في مصر سواء على المستوى الدولي أو المحلي.



كما عقد أحمد عيسى، لقاءات مع مسئولي مجموعة من كبار منظمي الرحلات الإيطاليين العاملين في السوق المصري، حيث حرص خلالها على الوقوف على الموقف الراهن للطلب في السوق الإيطالي على مصر، ومتابعة الخطط التشغيلية الخاصة بهم، ومعدلات الحجوزات في مصر خلال الفترة المقبلة.



كما استمتع الوزير لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم أعمالهم في مصر بما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.