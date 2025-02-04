الرئيس الألماني يزور حديقة الملك سلمان في الرياض

زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، مشروع حديقة الملك سلمان في العاصمة الرياض.

وشاهد شتاينماير، والوفد المرافق، عرضًا مرئيًا يحكي تفاصيل مشروع حديقة الملك سلمان والمراحل التي يجري العمل على تنفيذها، كما اطلع من شرفة الزوار على أعمال التشييد والبناء داخل أرجاء الحديقة.

واستمع الرئيس، لشرح مفصل عن الرؤية الشاملة للمشروع في رسم مفاهيم جديدة للمدن المستقبلية بطبيعتها الخضراء.

وحديقة الملك سلمان، هي أحد مشاريع الرياض الكبرى، وهي منطقة حضرية يجري تطويرها في المدينة، وتشرف عليها "مؤسسة حديقة الملك سلمان"، وتعد الحديقة مشروعا واسع النطاق، وشاملاً للعديد من الجوانب البيئية، والثقافية، والرياضية، والفنية، والترفيهية.

ووصل الرئيس الألماني، إلى الرياض أول أمس الأحد في زيارة للمملكة، ضمن جولة في المنطقة، تستمر أربعة أيام، وتشمل أيضا الأردن وتركيا.