روبيو: السلفادور توافق على استقبال المرحلين والمجرمين الأمريكيين في اتفاق هجرة غير مسبوق

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة عرض قبول المرحلين من الولايات المتحدة من أي جنسية، بالإضافة إلى المجرمين الأمريكيين الخطرين المسجونين حاليا في الولايات المتحدة.

وأضاف روبيو: "لقد وافق الرئيس نجيب أبو كيلة على اتفاق هجرة غير مسبوق واستثنائي بكل المقاييس، وهو الأبرز من نوعه في العالم".

وتابع: "كما عرض استقبال المجرمين الخطرين المحتجزين حاليا ويقضون عقوباتهم في الولايات المتحدة، حتى لو كانوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين شرعيين".

كان روبيو في زيارة إلى السلفادور؛ لحث الحكومة الصديقة على بذل المزيد من الجهود لتلبية مطالب الرئيس دونالد ترامب بشن حملة صارمة على الهجرة.

وتفاعل الملياردير إيلون ماسك، الذي يعمل مع ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الاتحادية، مع تصريحات روبيو عبر منصته (إكس) قائلا: "فكرة رائعة!".

وبعد تصريحات روبيو، قال مسئول أمريكي إن إدارة ترامب ليس لديها خطط حالية لمحاولة ترحيل المواطنين الأمريكيين، لكنه وصف عرض الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة بأنه "ذو أهمية كبيرة".

وأوضح أن الحكومة الأمريكية لا يمكنها قانونيا ترحيل مواطنيها، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة ستواجه تحديات قانونية كبيرة.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، سجون السلفادور المكتظة بأنها "قاسية وخطيرة"، وذكرت على صفحتها الخاصة بمعلومات الدول، أن العديد من المنشآت تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والتهوية والتحكم في درجة الحرارة والإضاءة.

ووصل روبيو، إلى سان سلفادور بعد متابعة رحلة ترحيل بتمويل أمريكي نقلت 43 مهاجرا من بنما إلى كولومبيا.

وجاء ذلك بعد يوم من تحذيره للحكومة البنمية بضرورة القضاء فورا على وجود الصين في قناة بنما، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الهجرة القضية المحورية خلال الزيارة، وستظل كذلك في باقي محطات جولة روبيو التي تشمل كوستاريكا وجواتيمالا وجمهورية الدومينيكان بعد زيارته لبنما والسلفادور.

وتأتي جولته وسط اضطرابات في واشنطن بشأن وضع الوكالة الأمريكية الرئيسية للتنمية الخارجية.

وتركز إدارة ترامب على وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وعملت مع دول المنطقة على تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة على حدودها، بالإضافة إلى قبول المرحلين من الأراضي الأمريكية.