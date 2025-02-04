الهلال السعودي يفوز على برسبوليس الإيراني برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق الهلال السعودي، فوزًا ساحقًا على نظيره برسبوليس الإيراني، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25.

واستضاف الهلال نظيره برسبوليس، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25.

افتتح مالكوم، التسجيل للهلال في الدقيقة العاشرة من المباراة، بعد مرواغة لدفاع فريق برسبوليس، وسدد كرة سكنت الشباك.

بينما أضاف جواو كانسيلو، الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 25، قبل أن يعزز زميله سالم الدوسري النتيجة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 39.

لم يكتف الهلال بتلك النتيجة بل عاد الدوسري في الدقيقة 45+1، ليضيف الهدف الرابع للزعيم.

فيما سجل هدف الفريق الإيراني الوحيد جيورجي جفيلسياني في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 19 نقطة ليعود إلى صدارة ترتيب مجموعته من جديد، بالتساوي مع الأهلي صاحب الوصافة بنفس الرصيد.