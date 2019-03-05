ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا في تعاملات الاثنين، في ظل تزايد التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتعهد روسيا بالمضي قدما في خفض إنتاجها النفطي وفقا لاتفاقها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إطار ما يعرف باسم "أوبك بلس".

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 79ر0 دولار أي بنسبة 4ر1% إلى59ر56 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين كان النفط قد تراجع يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي بمقدار 42ر1 دولار أي نسبة 5ر2% إلى 82ر55 دولار للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط ترتفع منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بخفض أوبك وحلفائها لإنتاجها بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا منذ بداية العام.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة في الأسبوع الماضي تراجع مخزون الخام الأمريكي لأول مرة منذ ستة أسابيع، حيث انخفض بمقدار 65ر8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 فبراير الماضي وهو ما يزيد بأكثر من الثلث عن توقعات المحللين.

يأتي ذلك في حين ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة والصين اقتربتا من ختام محادثاتهما التجارية لإنهاء النزاع الدائر بينهما منذ عام تقريبا، حيث يتوقع المراقبون التوصل إلى اتفاق خلال القمة الأمريكية الصينية المقررة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس أن المحادثات تقدمت بما يكفي لتوصل الطرفين إلى اتفاق رسمي خلال القمة الأوروبية المحتملة يوم 27 مارس الحالي.