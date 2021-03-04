 جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 64 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 64 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 11:11 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 11:11 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 64 ألفا و682 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28 مليونا و758 ألفا و753 حالة.

وأفادت الجامعة - على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس - بتسجيل 2360 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 518 ألفا و345 حالة.

وأشارت الجامعة إلى توزيع 80 مليونا و540 ألفا و474 جرعة من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.

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