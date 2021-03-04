مدحت العدل عن سوبر مان: لا أستطيع تقبل أن تغني سميرة سعيد مفردات هزلية



العدل: أريد عمل فيلم عن المسيح

انتقد السيناريست مدحت العدل، أغنية الفنانة سميرة سعيد «سوبر مان»، قائلًا إن المفردات لم تعجبه.

وأضاف العدل، في لقاء ببرنامج «اسألني» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أنه لا يستطيع أن يتقبل أن تغني سميرة سعيد مفردات أقرب للشكل الهزلي، رغم أن الفكرة جيدة، معقبًا: «الفكرة لطيفة لكن مش دي الألفاظ».

وتطرق إلى فيلم «العندليب»، قائلًا إن سبب عدم تحقيق النجاح المتوقع بعد الدعاية الكبيرة له يتمثل في الأساس حول أن اختيار الممثلين لم يكن بالشكل المنضبط.

وأكد أنه يكتب فيلم حاليًا عن أغاني «المهرجانات الشعبية» من بطولة فرقة «المدفعجية»، مضيفًا أن أكثر أغنية يرددها من هذا النوع هي «بنت الجيران».

ورأى أن الفنان محمد رمضان يقدم أغاني ناجحة، متابعًا: «أغاني لذيذة ودمها خفيف، سيبوا الناس تجرب، عامل أغاني ومكسرة الدنيا، سيبوا الناس تنبسط».

وأعرب عن رغبته في عمل أفلام عن العديد من الشخصيات التاريخية، ذاكرًا عمر بن الخطاب، والمسيح، وغيرها من الشخصيات المهمة.

وكانت الفنانة سميرة سعيد، قد طرحت أغنيتها «سوبر مان» في أغسطس 2018، عبر القناة الرسمية لشركة «روتانا» بموقع «يوتيوب»، من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وهو نفس فريق أغنيتها «هوا هوا».