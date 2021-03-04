تغريم شركة في سنغافورة باعت زجاجات مياه معبأة من صنبور الحمام



ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أنه تم أمس تغريم مالك إحدى الشركات في سنغافورة، 3500 دولار، بسبب تشغيله منشأة لتعبئة المياه دون ترخيص.



وقالت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية أن مالك الشركة، ويدعى ريتشارد ليم ليان تشي (70 عاما)، قام بملء الزجاجات بمياه صنبور في دورة مياه شركته، ثم باعها للعملاء، لتغطية طلبات المبيعات المعلقة في الشركة.



وأبلغ مواطنون "هيئة الأغذية السنغافورية" بالأمر. وفي ديسمبر من عام 2019، أجرت الهيئة تحقيقا، وقد عثرت على العديد من زجاجات المياه الفارغة في مقر الشركة التي تحمل اسم "درينك ستار".



وتم توجيه ليم بوقف أنشطة تعبئة المياه واستعادة زجاجات المياه المعبأة التي تم توزيعها بالفعل.



وقالت هيئة الأغذية السنغافورية إن "التعبئة غير القانونية للمياه في منشآت غير مرخصة، يمثل خطرا على سلامة الغذاء".



ويتعين على جميع مرافق تعبئة المياه في سنغافورة أن تحمل ترخيصا، كما يجب أن تفي بمتطلبات "هيئة الأغذية السنغافورية" ومعايير سلامة الأغذية.