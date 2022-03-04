الكرملين: نرصد ازدياد تدفق مرتزقة أجانب لأوكرانيا بينهم جهاديون من سوريا

أعلن الكرملين، أن السلطات الروسية ترصد "ازدياد تدفق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا، بينهم جهاديون اكتسبوا خبراتهم في سوريا".

يأتي هذا بعدما تحدّثت الاستخبارات الخارجية الروسية عن أنّ قاعدة التنف التي وصفتها بـ"المحتلة أمريكيًّا" في سوريا، قد باتت معسكرًا لتدريب "إرهابيي تنظيم داعش" قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة من وصفتهم بـ"النازيين الجدد".

وأضافت، بحسب إعلام روسي رسمي: "الولايات المتحدة تواصل تشكيل زمر جديدة من الإرهابيين وتعتزم إرسالهم إلى أوكرانيا عبر بولندا، والاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات الأمريكية تواصل حشد وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الإفريقية".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.