بوتين: روسيا ترد فقط على الإجراءات السلبية المتصاعدة بحقها من قبل الغرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ليس لديها نية للإضرار بعلاقاتها مع جيرانها، وليس في نيتنا تصعيد المواقف والمساهمة في تدهور الأوضاع، حسبما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الجمعة.

ودعا بوتين، اليوم الجمعة، الدول المجاورة إلى عدم الانخراط في مسارات التصعيد والاستمرار في الإساءة لروسيا، مؤكدا أن روسيا ترد فقط على الإجراءات السلبية والمتصاعدة بحقها من قبل الغرب.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.