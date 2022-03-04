الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون ينشرون راجمات صواريخ وسط المباني السكنية في خاركوف

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن القوميين في أوكرانيا يعدون لاستفزازات في خاركوف بمشاركة وسائل إعلام أجنبية.

وقال كوناشينكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، إن "الهدف من الاستفزاز هو استدعاء رد نيراني من المدفعية الروسية صوب القطاع السكني في خاركوف، وتصوير هذه المشاهد وإرسالها إلى الصحفيين الأجانب".

وأضاف كوناشينكوف، أن "معلوماتنا تؤكد نشر راجمات صواريخ في القطاع السكني بالمنطقة المذكورة، حيث يمنع القوميون الأوكرانيون السكان من مغادرة منازلهم"، مشيرًا إلى أنهم وضعوا هذه الراجمات في حالة تأهب لقصف المواقع التابعة للقوات المسلحة الروسية الموجودة خارج المدينة.

يُذكر أن الجانب الأوكراني ينفي هذه المعلومات والتصريحات الروسية، ويؤكد أن الجيش الأوكراني وسكان مدينة خاركوف الواقعة شرقي أوكرانيا هم الذين يتصدون للقوات الروسية.