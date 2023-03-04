زيلينسكي يريد تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن رغبته في تعزيز التعاون بشكل كبير مع المؤسسات الأوروبية في العام الجاري.



وقال زيلينسكي (45 عاما) في رسالته اليومية المصورة بالفيديو اليوم السبت: "المهمة هي إعداد كل شيء بنشاط لعضوية بلادنا في الاتحاد الأوروبي، وزيادة مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا، وتشديد العقوبات ضد روسيا".



والتقى زيلينسكي برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا.



وحدد زيلينسكي، مؤخرا وتيرة مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا.



وقال زيلينسكي إن ميتسولا كانت إحدى كبار الشخصيات التي شاركت في المؤتمر القانوني "متحدون من أجل العدالة" الذي عقد في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.



وقال زيلينسكي إنه لم يكن الأمر يتعلق فقط بحل الجرائم الروسية ولكن أيضا بإعادة تأهيل ضحايا العنف.



وأضاف زيلينسكي أن هؤلاء يجب منحهم الفرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية.



وفضلا عن ذلك قدم الرئيس تقريرا عن مؤتمر للحكومات المحلية والإقليمية في أوكرانيا.



وأوضح زيلينسكي أن موضوعات المؤتمر الرئيسية كانت هي الأمن والطاقة والحماية الاجتماعية والقضايا المالية ومكافحة الفساد.



وقال زيلينسكي إن الحكومة أقرت في الوقت نفسه برنامجا لمكافحة الفساد اليوم السبت.