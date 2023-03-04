مقتل سوري وشقيقته إثر انفجار لغم من مخلفات داعش بريف حماة

لقي سوري وشقيقته حتفهما؛ في انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" خلال ذهابهما لجمع الكمأة بريف حماة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش انفجر بشاب وشقيقته خلال ذهابهما لجمع الكمأة في أراضي منطقة دويزين بريف منطقة سلمية الشرقي، ما أدى لاستشهادهما.

ولقي 3 سوريون حتفهم أمس الأول الخميس عندما كانوا يجمعون فطر الكمأة، وذلك في اعتداء نفذته عناصر تنظيم "داعش" في منطقة دويزين جنوب شرق سلمية، كما لقي خمسة مواطنين حتفهم ، وأصيب أكثر من 40 بجروح جراء انفجار لغم لداعش خلال بحثهم عن الكمأة في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

ودفع العشرات حياتهم منذ بداية العام الحالي جراء البحث عن فطر الكمأة حيث قتل أكثر من 50 شخصا شمال مدينة تدمير في 10 فبراير الماضي بينهم عسكريون في الجيش السوري على يد مسلحين يتهمون بإنتمائهم لتنظيم داعش.

ويبلغ سعر كيلوجرام الفطر حوالي 100 ألف ليرة سورية (ما يعادل 14 دولارا أمريكيا)، ويجمع العامل في اليوم الواحد حوالي 10 كيلوجرامات وفي أحيانٍ تتضاعف الكمية، ما يدفع عائلات بكاملها بالتوجه إلى البادية للبحث عن الفطر.