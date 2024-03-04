فحص 1334 حالة خلال قافلة طبية بقرية السلام ببني مزار في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم توقيع الكشف على 1334 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية السلام بمركز بني مزار على مدار يومي 28 و29 فبراير الماضي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، منوها بتوقيع الكشف الطبي على 286 حالة جراحة، 245 حالة باطنة، 373 حالة أطفال ، 42 حالة أسنان، 69 حالة نساء، 79 حالة تنظيم الأسرة، 122 حالة جلدية، 118 أنف وأذن.

وذلك إلى جانب إجراء 188 تحليلا متنوعا و3 حالات موجات صوتية و8 حالات أشعة سينية و80 كشف مبكر للضغط والسكر و4 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مترددا.