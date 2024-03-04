إيطاليا: مستعدون لتشجيع مبادرة إنسانية لمساعدة الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لإطلاق مبادرة جديدة لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.



جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ستامبا" واسعة الانتشار في إيطاليا، مع تاجاني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيسة الوزراء، فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من كارثة إنسانية، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وقال تاجاني إن بلاده "ستعمل على التشجيع على مبادرة إنسانية جديدة لمساعدة السكان المدنيين الفلسطينيين".



وأفاد أنه سيدعو كافة المنظمات الأممية التي تتخذ من العاصمة روما مقرا لها إلى الخارجية الإيطالية، قائلا: "من خلال طاولة سلام يمكن التحضير لإرسال الغذاء إلى غزة وقد يحمل شعار الغذاء من أجل غزة".



واعتبر أن الأوضاع في المنطقة "معقد جدا"، معربا عن أمله بأن تتمكن قطر ومصر والولايات المتحدة من إقناع الأطراف بوقف إطلاق النار مع بداية شهر رمضان الذي يحل في 11 مارس الجاري.



وقال إن الهدف الاستراتيجي بالنسبة للمنطقة يتمثل بصيغة "شعبان ودولتان" (حل الدولتين)، والتي بموجبها يتم الاعتراف بإسرائيل بشكل آمن من قبل العالم العربي، ويكون للفلسطينيين واقعهم المؤسسي الخاص بهم.



وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار مصحوبا بالإفراج عن جميع الرهائن، مبينا أن "هذا أمر ضروري من أجل تقديم المساعدات التي تحتاجها المنطقة أكثر بكثير مما يمكن توزيعه عن طريق إسقاط طرود المواد الغذائية من الطائرات".



ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".