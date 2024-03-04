البترول: شركة جنوب الوادي تستهدف حفر آبار استكشافیة بـ150 ملیون دولار خلال الربع الأول من 2024

• حفر7 آبار بنطاق أعمال جنوب الوادي بتكلفة 23 ملیون دولار خلال العام المالي 2022-2023

قال أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، إن الشركة حققت إنجازات جدیدة فى مشروعاتها المشتركة الرائدة بالبحر الأحمر، خاصة بعدما حققتها خلال المرحلة الأولى، حیث أسفرت عن إسناد 3 قطاعات إلى 3 شركات بحث عالمیة بإجمالي استثمارات 326 ملیون دولار.

وأوضح أنه مع الانتهاء من تنفیذ المرحلة الثانیة لتجمیع البیانات السیزمیة ثلاثیة الأبعاد بمناطق امتیاز البحر الأحمر، جاري الانتهاء من المعالجة النهائية لهذه البیانات تمهيدا لحفر آبار استكشافیة بإجمالي استثمارات تزید عن 150 ملیون دولار خلال الربع الأول من عام 2024.

وأشار إلى أن عدد الآبار الاستكشافیة التي تم حفرها خلال العام المالي 2022/2023 بنطاق أعمال جنوب الوادي بلغ 7 آبار، بمناطق امتیاز جیسوم وطویلة غرب، شمال غرب جمسة، غرب جبل الزیت، بتكلفة تتجاوز 23 ملیون دولار، مضيفا أن إجمالي الإنتاج من شركة "جنوب" والشركات التابعة بلغ حوالى 9.5 ملیون برمیل زیت خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل یومي 26 ألف برمیل زیت.

واستعرض أهم نتائج الأعمال التى حققتها شركة جنوب خلال العام الماضي 2023/2022، حيث واصلت الشركة جهودها في مجال الإتفاقیات والاستكشاف ليبلغ عدد الاتفاقیات البترولیة الصادرة بقوانین والساریة حتى نهاية العام 12 اتفاقیة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفیذ وحدة الإنتاج المبكر EPF لتنمیة منطقة حقول ”GNN“ وإنشاء محطة معالجة المیاه بمنطقة تسھیلات الإنتاج بشركة بتروجلف مصر، وتماشیاً مع استراتیجیة وزارة البترول والثروة المعدنیة لترشید وتحسین كفاءة الطاقة، أوضح أنه تم تحقیق الھدف السنوي لخفض استھلاك الطاقة النوعي 3.5٪ وتخفیض انبعاثات الكربون بمقدار 37 ألف طن لشركة جنوب وشركاتھا التابعة، كما تم تحدیث قاعدة البیانات لتشمل مشروعات إجراءات تحسین كفاءة الطاقة والربط بین شركة جنوب والشركات التابعة عن طریق منظومة خط البیانات (VPN) .

وعلى صعید المشروع القومي لتوصیل الغاز الطبیعي للمنازل، أوضح أن إجمالي ما تم توصیله بلغ حوالي 1.9 مليون عمیل منزلي، و8.1 ألف عمیل تجاري و174 عمیلا صناعيا، وذلك منذ بدء نشاط توصیل الغاز الطبیعي لمحافظات الصعید وحتى نهاية يونيو 2023.

وترأس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024/2025، بحضور أشرف عطية محافظ أسوان، ومصطفى ألهم محافظ الأقصر وأشرف الداودى محافظ قنا، وعمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الملا، أن صعيد مصر شهد خلال الفترة الماضية طفرة حقيقة فى الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف ونشاط التكرير من خلال مشروع مجمع إنتاج البنزين ومشروع مجمع إنتاج السولار الجارى تنفيذه بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى زيادة منافذ ومحطات الوقود ومحطات الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات لتنويع الوقود أمام المستهلكين بأسعار مناسبة، والتوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمشاركة فى مبادرة "حياة كريمة".