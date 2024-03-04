عبرت الفنانة حلا شيحة، عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل إمبراطورية ميم، منوهة بأن المسلسل يتناول فكرة الأسرة، الأمر الذي شجعها على المشاركة بالعمل رفقة بطله خالد النبوي.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدور الذي تؤديه بالمسلسل هو الأقرب لشخصيتها الحقيقية، متابعة: "الدور أقرب لكل ست مصرية تمر بنفس ظروف الطلاق داخل الأسرة، فهذه التجربة صعبة، وهو ما جذبني للدور".



وواصلت: "تشجعت للدور بعد معرفتي للشخصية، وكنت أرغب في القيام بشخصية بسيطة، لأني قمت سابقا بأدوار لا تعبر عني أحيانا، أما هذا الدور يعبر عني ويمس كل ست مصرية، وسوف يدخل البيوت في رمضان".



واستطردت: "شخصيتي تتميز بخفة الدم، والمسلسل سيحمل كثيرًا من المفاجآت وسينال الإعجاب من الجمهور"، متابعة: "المسلسل إخراج محمد سلامة اللي عنده طاقة كبيرة، وله دور في انتشار روح الحب بين فريق العمل، كمان أنا سعيدة بالعمل مع خالد النبوي، ونور ابنه وممثلين بارعين".



وزادت: "محمد محمود عبد العزيز مفاجأة في رمضان وأتوقع له مستقبل باهر"، مضيفة: "أحب الفن وسعيدة بالعودة مرة أخرى للتمثيل، وابتعادي الفترة الماضية لم يؤثر على موهبتي".