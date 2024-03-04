وزارة الصحة الكورية الجنوبية تبدأ خطوات تعليق تراخيص نحو 7 آلاف طبيب متدرب

قالت وزارة الصحة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إنها بدأت اتخاذ إجراءات لتعليق تراخيص نحو سبعة آلاف طبيب متدرب تحدوا أمر الحكومة بالعودة إلى العمل، محذرة من أن هذه العقوبة "لا رجعة فيها".



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن نحو تسعة آلاف طبيب متدرب واصلوا اليوم الاثنين إضرابهم عن العمل في المستشفيات العامة لليوم الرابع عشر على التوالي، احتجاجا على خطة زيادة عدد طلبة كليات الطب بمقدار ألفي طالب ابتداء من العام المقبل إضافة إلى ثلاثة آلاف و58 طالبا يتم قبولهم في الوقت الحالي



وأعلن النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين-سو أن الحكومة اتخذت خطوات لتعليق التراخيص الطبية للأطباء المتدربين الذين تركوا مواقع عملهم.



وقال بارك "هذا الإجراء لا رجعة فيه"، مضيفا أن الإجراء العقابي سيترك سجلا دائما يؤثر على مسارهم المهني في المستقبل.



وأضاف بارك "تعتزم الحكومة إجراء تحقيقات ميدانية لمعرفة الانتهاكات، والتي ستتبعها ردود فعل بموجب القانون والمبادئ".



وقال بارك "سيتم بشكل صارم وسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الرئيسيين عن الإضراب الجماعي الذي أسفر عن حدوث فوضى في القطاع الطبي".



وتضغط الحكومة من أجل زيادة أعداد الأطباء كوسيلة لحل النقص في عدد الأطباء في المناطق الريفية والمجالات الطبية الأساسية، مثل طب الأطفال وجراحة الأعصاب، وكذلك بالنظر إلى تسارع شيخوخة السكان.



ويقول الأطباء إن زيادة عدد المقبولينمن الطلاب ستقوض جودة التعليم الطبي والخدمات الأخرى وتؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية بالنسبة للمرضى. ودعوا إلى اتخاذ تدابير لحل تراجع أجور الأطباء أولا وتحسين الحماية القانونية ضد الدعاوى القضائية المفرطة المتعلقة بالتقصير الطبي.