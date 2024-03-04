المحكمة العليا الأمريكية: استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية بولاية كولورادو غير قانوني

قضت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع، اليوم الاثنين، بأن استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض انتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو الأمريكية "غير قانوني".



ويلغي هذا الحكم قرارا صادرا من المحكمة العليا بولاية كولورادو قضى باستبعاد ترامب من الانتخابات في الولاية لأنه شارك في تمرد. ورأت المحكمة في كولورادو أن هذا التمرد يجعله غير مؤهل وفقا لمادة من الدستور الأمريكي.



إلا أن المحكمة العليا الأمريكية قالت إن الدستور لا يسمح لولاية واحدة باستبعاد مرشح للانتخابات الرئاسية من منصب اتحادي. وقالت إن هذا القرار "يرجع إلى الكونجرس وليس للولايات".



يذكر أن معظم المراقبين توقعوا أن المحكمة العليا لن تؤيد قرار محكمة كولورادو باستبعاد ترامب من الانتخابات.



وخلال جلسة استماع عقدت في فبراير الماضي، أدت أسئلة القضاة إلى اعتقاد الكثيرين أن الحكم سيأتي لصالح الرئيس السابق، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.