حزب الله يتصدى لمحاولتي تسلل إسرائيليتين داخل الأراضي اللبنانية ويستهدف ثكنة زرعيت بالمدفعية

أعلن "حزب الله" في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره تصدوا ليل أمس الأحد، لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية، باستهداف الأولى بالأسلحة الصاروخية والثانية بعبوة ناسفة والقذائف المدفعية، كما استهدفوا ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية ومحيطها بأسلحة المدفعية.

وقال "حزب الله" في بيانه الأول، أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة الشريفة، وأثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون قبالة رميش،‎ قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1145 من الليل يوم الأحد 03-03-2024 باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وفي بيان ثان أعلن "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وأثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية من لواء جولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا اللبنانية، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1215 من ليل يوم الأحد/الاثنين 04-03-2024 بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وفي بيان ثالث أعلن "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 0130 من صباح اليوم الاثنين 04-03-2024 ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية".

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل الماضي وحتى صباح اليوم، فوق قرى "الناقورة" و"شمع" و"مجدل زون" و"طيرحرفا" في جنوب لبنان. كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق القرى الحدودية الجنوبية واخترق جدار الصوت .

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا، على دفعتين، عددا من المنازل في بلدة "عيتا الشعب"، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل، بخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.