مسئولة أمريكية: واشنطن بصدد دراسة خطوات مؤقتة تجاه نزع سلاح كوريا الشمالية

قالت ميرا راب - هوبر مديرة دائرة شرق آسيا وأوقيانوسيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي ، إن الولايات المتحدة ستدرس إعداد "خطوات مؤقتة" على الطريق نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هوبر قولها أيضا إن واشنطن مستعدة وراغبة في الانخراط في مناقشات مع كوريا الشمالية بشأن خفض التهديد.

وقالت هوبر، في منتدى في سول شاركت في استضافته صحيفة جونج أنج ألبو الكورية الجنوبية ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل، لكننا سندرس أيضا خطوات مؤقتة على هذا الطريق نحو نزع السلاح النووي، بشرط أن تجعل هذه الخطوات المنطقة والعالم أكثر أمانا.

وذكرت وكالة "يونهاب"، أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي زادت فيه كوريا الشمالية تجارب أسلحة في العام الجديد فيما يبدو أنها محاولة لتعزيز قدراتها على إطلاق رؤوس حربية نووية.

وكانت مفاوضات الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية قد تعثرت بعد قمة عُقدت في هانوي لم تتوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في عام 2019.