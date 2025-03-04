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تستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة تبحث "التطورات الخطيرة في فلسطين".

وتنطلق أعمال القمة الساعة الرابعة والنصف حيث تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والسعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعقب حفل الإفطار، يعقد القادة العرب جلسة مغلقة الساعة السابعة والربع تستمر لمدة ساعة، ثم الجلسة الختامية في الثامنة والربع مساء.

وتناقش القمة "التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية"، بحسب الهيئة الاستعلامات.

وتبحث القمة "الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات"، وفق الهيئة.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط لتهجير الفلسطينين من غزة وهو ما قوبل برفض عربي ودولي.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على القمة اليوم الثلاثاء.

وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة بناء القطاع بأكثر من 53 مليار دولار.

وتعد هذه ثاني قمة تعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت في الرياض 21 فبراير الماضي، بمشاركة قادة دول الخليج ومصر والأردن.

وتعد هذه ثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال 16 شهرا بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر 2023 و2024.

كما تعد ثالث قمة عربية تعقد خلال 10 أشهر بعد القمة العربية العادية الـ33 التي عقدت في البحرين في مايو الماضي، والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.