 بمناسبة احتفالها بالعيد القومي.. افتتاح وحدة بيطرية جديدة بقرية أولاد عمرو بقنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 مارس 2025 8:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بمناسبة احتفالها بالعيد القومي.. افتتاح وحدة بيطرية جديدة بقرية أولاد عمرو بقنا

حمادة عاشور
نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 8:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 8:26 م

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، سلسلة افتتاح المشروعات القومية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث افتتح، اليوم الثلاثاء، الوحدة البيطرية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الثروة الحيوانية من مختلف الجوانب.

وأكد محافظ قنا، أن الوحدة البيطرية بقرية أولاد عمرو تقدم خدماتها لأكثر من 3500 رأس من الماشية، وتشمل خدماتها "الرعاية البيطرية الأولية، والعلاج، والتحصينات، والتلقيح الصناعي، والكشف بالسونار"، بالإضافة إلى التأمين على الثروة الحيوانية، بما يسهم في تحسين الإنتاجية والحد من انتشار الأمراض الحيوانية.

وأشاد محافظ قنا بجهود مديرية الطب البيطري، مؤكداً دورها الحيوي في مكافحة الأمراض الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك