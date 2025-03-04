واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، سلسلة افتتاح المشروعات القومية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث افتتح، اليوم الثلاثاء، الوحدة البيطرية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الثروة الحيوانية من مختلف الجوانب.

وأكد محافظ قنا، أن الوحدة البيطرية بقرية أولاد عمرو تقدم خدماتها لأكثر من 3500 رأس من الماشية، وتشمل خدماتها "الرعاية البيطرية الأولية، والعلاج، والتحصينات، والتلقيح الصناعي، والكشف بالسونار"، بالإضافة إلى التأمين على الثروة الحيوانية، بما يسهم في تحسين الإنتاجية والحد من انتشار الأمراض الحيوانية.

وأشاد محافظ قنا بجهود مديرية الطب البيطري، مؤكداً دورها الحيوي في مكافحة الأمراض الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.