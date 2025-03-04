عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعًا؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية.

واستعرض المحافظ، مع الجهات المنفذة، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والتي يبلغ عددها 821 مشروعًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 578 مشروعًا منها.

كما تناول بعض التحديات التي تواجه التنفيذ، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة تذليل العقبات لضمان التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد للمشروعات.



وناقش محافظ قنا، أفضل الآليات لإزالة أي معوقات قد تواجه استكمال مشروعات المرحلة الأولى، تمهيدًا للانطلاق في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، مؤكدًا أن المحافظة استفادت من الخبرات المكتسبة خلال عمليات التنفيذ السابقة، مما سيسهم في تحسين الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز في المراحل القادمة.

وشدد على ضرورة وضع أولوية شهرية لتنفيذ المشروعات وفقًا لطبيعة كل مشروع ومتطلباته في مختلف مدن وقرى المحافظة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في المناطق المستهدفة.