ملك الأردن: يجب ضمان تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، دعم بلاده لخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على "الرفض التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة وضم الأراضي".

وأكد الملك عبد الله الثاني في كلمته أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة، "أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذ جميع مراحله، بالإضافة إلى رفض الأردن للقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعا إلى "إعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية"، إضافة إلى الدعوة إلى "إطلاق جهد إقليمي ودولي فوري ومؤثر وفاعل لمعالجة ما خلفته الحرب على غزة.

وتابع أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية الظالمة على غزة، كان موقف الأردن صريحا برفض التهجير وأي إجراء لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.



وأضاف ملك الأردن: يجب أن تنصب الجهود على توفير المأوى والعلاج والغذاء لأهلنا في غزة، وأن نعمل لتنفيذ الخطط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.



وأوضح أن جهود الاستجابة الإنسانية في غزة يجب أن تستمر، مؤكدا على استمرار الأردن في تقديم المساعدات إلى غزة برا وجوا.