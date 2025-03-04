الأمن الإيراني يضبط شحنة كبيرة من الأسلحة المهربة جنوب شرق البلاد

أعلن المدعي العام والحرس الثوري في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، إن القوى الأمنية تمكنت من كشف وضبط مستودع كبير مخبأة فيه أسلحة خفيفة وشبه ثقيلة في إحدى مدن هذه المحافظة الواقعة جنوب شرق إيران، وفقا لما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الثلاثاء.

وقال المدعي العام مهدي شمس آبادي في حديث لوكالة "إرنا": "بفضل الجهود والمتابعات الاستخبارية، نجح كوادر الأمن في مديرية الأمن العامة في سيستان وبلوشستان من كشف وضبط مستودع كبير يحتوي على أسلحة خفيفة وشبه ثقيلة تابعة لعصابات دولية منظمة لتهريب الأسلحة وعناصر زعزعة الأمن في إحدى مدن هذه المحافظة".

وأضاف: "في هذه الإجراءات الاستخباراتية العملياتية، تم كشف وضبط نحو 400 قطعة سلاح خفيفة من المسدسات وبنادق الكلاشينكوف والكلوكوف والـ/إم 4/، إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر ذات الصلة".

وقال المدعي العام والحرس الثوري في زاهدان، إن "الشحنات المضبوطة كان قد تم تهريبها إلى داخل البلاد من خلال إخفائها في خزانات وقود".

وأضاف أن "عصابات التهريب والاعمال الشريرة، بادرت الى تهريب الأسلحة بشكل واسع إلى داخل البلاد بهدف جعل المنطقة الجنوبية الشرقية غير آمنة وخلق شعور بعدم الأمان على مستوى المحافظات".