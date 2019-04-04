موسكو: عودة أكثر من 800 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن 837 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية، بينهم 203 لاجئين (منهم 61 امرأة و103 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" و634 شخصاً ( منهم 109 سيدات و323 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي أن 55 نازحا عادوا أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف أن وحدات سلاح المهندسين السوري قام خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام تمتد على مساحة 3.6 هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، حيث اكتشف ودمر 24 عبوة ناسفة.

ولفت البيان إلى أنه تم خلال الــ 24 ساعة الأخيرة ترميم 3 منازل ومحطة ضخ للمياه ومخبز واحد.