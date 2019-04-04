روسيا تعرض بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن بلاده عرضت بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الروسي عقب لقائه بنظيره الكازاخي قاسم جمارت توكاييف الذي يزور موسكو،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال بوتين "أود أن أشير إلى أن المحادثات جرت في بيئة بناءة وعملية، بما يتفق تماما مع التقاليد التي تطورت خلال سنوات بعملنا المشترك المثمر مع مؤسس الدولة الكازاخية، أول رئيس للجمهورية، نور سلطان أبيشفيتش نزارباييف".

وأضاف بوتين أيضاً انه تم خلال المحادثات "التطرق إلى أكثر المشاكل الإقليمية والدولية إلحاحا، واتسم معظمها بتطابق الرؤى أو التقارب بين مواقف روسيا وكازاخستان".

تابع "أكدنا العزم على مواصلة تنسيق أعمالنا في الأمم المتحدة، وفي محافل أخرى متعددة الأطراف".

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تكثيف التعاون من خلال منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة".

كان الرئيس الكازاخي، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في أول زيارة خارجية له بعد تولي مهام منصبه بعد تخلي رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزاربايف، في 20 مارس الماضي، عن سلطاته كرئيس للبلاد.

جدير بالذكر أن روسيا وكازاخستان تربطهما علاقة تاريخية عضوية كونهما جمهوريتان سابقتان في الاتحاد السوفييتي السابق، ومن ثم عضوان في رابطة الدول المستقلة وتحالفات تكاملية سياسية واقتصادية الأخرى، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون.