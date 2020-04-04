جريزمان: افترقنا لنعود متحدين أكثر من أي وقت مضى

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وجه الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، رسالة لمتابعيه، بشأن وباء كورونا المستجد، «كوفيد-19»، الذي اجتاح العالم أجمع.

وكتب جريزمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "انفصلنا الآن لنعود متحدين مرة أخرى أكثر من أي وقت مضى". رافقا بذلك فيديو لمدينة برشلونة

ويعيش النجم الفرنسي أولى مواسمه مع برشلونة، بعد أن انتقل إليه الصيف الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد، وشارك مع الفريق الكتالوني في 37 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 4.

ويتوقف الدوري الاسباني، مثل جميع الدوريات الأوروبية، في الوقت الحالي، وأيضا البطولات الأوروبية القارية، بسبب وباء كورونا.