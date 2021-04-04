رئيس القومي للحضارة: قاعة المومياوات الملكية تضم نقوشا كالمتواجدة بمقابر وادي الملوك

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن المومياوات الملكية المنقولة من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة سيتم عرضهم داخل قاعة مصمة على أن تشعر الزائر أنه في مقبرة في وادي الملوك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، أن إضاءة قاعة المومياوات الملكية تشعر الزائر أنه في مقبرة، إضافة إلى أنها تضم نقوشًا كالمتواجدة في مقابر وادي الملوك.

وأوضح أنه سيكون بجانب كل مومياء التابوت الخاص بها مع عرض لبعض مقتنيات الملك أو الملكة وأشعة مقطعية تعطي معلومات عنهم، ذاكرًا أنه سيكون متاح معلومات عن الملوك عبر تطبيق إلكتروني يستطيع الزائر استخدامه أثناء زيارته للمتحف.

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء أمس السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.