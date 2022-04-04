بدأت الحلقة الثانية من الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، بشرب «العترة» ابن «الكبير» اللبن المعدل جينيا والذي يحتوي على الخلايا الجذعية لـ«أشرف»، ثم يصبح شاب كبير الحجم، ويظن سكان المنزل أنه حرامي، إلى أن يجد الكبير زجاجة اللبن.

يذهب «الكبير» بصحبة «العترة» إلى عيادة الدكتور «ربيع» لمحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة، ولكنه يخبره بأنه لا يوجد حل وعليهم التكيف مع الأمر، وبعد ذلك يأتي المحافظ إلى منزل «الكبير» بعد شكاوى متعددة بتدهور أحوال «المظاريطه»، ويخبره أن منصبه كـ«عمدة» مهدد وأن عليه إصلاح البلد.

«الكبير أوي» من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، علاء زينهم، يوسف صلاح، عبدالرحمن طه.