فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة فرض حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا بعد غد الأربعاء.

وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي أوروبي بارز، وفقا لما نقلته عبر موقعها الرسمي، أن الدول الأوروبية ستناقش فرض حزمة إضافية من العقوبات على روسيا الأربعاء المقبل. وبحسب الصحيفة، فإن القيود الجديدة قد تشمل حظر استخدام السفن الروسية للموانئ الأوروبية، وإمدادات الطاقة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رجح في وقت سابق، أن تفرض الدول الأوروبية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بسبب الانتهاكات المزعومة في مدينة بوتشا الأوكرانية. فيما طلبت روسيا أمس، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا.

وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم أمس الأحد، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 4 أبريل".

وأضاف بوليانسكي أن موسكو ستكشف "المحرضين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين"، بحسب قوله.

في الوقت نفسه، نفت وزارة الدفاع الروسية صحة اتهامات وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".

وأضافت الوزارة: أن القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ. أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس وتم نشر "أدلة الجرائم" المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".



