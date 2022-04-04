مكتب الرئاسة الباكستاني يعلن استمرار خان رئيسا للوزراء في الوقت الحالي

أعلن مكتب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين استمرار رئيس الوزراء المحاط بالمشكلات عمران خان في أداء مهام منصبه حتى يتم تعيين رئيس وزراء مؤقت.

ولم يذكر مكتب الرئاسة جدولا زمنيا لتعيين حكومة تصريف أعمال أو إجراء انتخابات جديدة.

وحل علوي البرلمان الباكستاني أمس الأحد بعد دقائق من رفض رئيس البرلمان اقتراحا لحجب الثقة لإقالة خان قبل أن يخضع الاقتراح حتى للتصويت في الجمعية الوطنية، حيث فقد حزب خان بالفعل أغلبيته.

ووصف معظم المحامين والخبراء حل البرلمان بأنه خطوة غير دستورية.

ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا الباكستانية في دستورية ما حدث أمس الأحد في جلسة اليوم الاثنين.

وكان خان، الذي يقول إن الولايات المتحدة وراء محاولات الإطاحة بحكومته، قد طلب من قادة المعارضة قبول إجراء الانتخابات بدلا من "أن يكونوا جزءا من مؤامرة لتغيير النظام".

يشار إلى أن باكستان، القوة النووية الواقعة في جنوب آسيا، هي واحدة من الديمقراطيات القليلة بين الدول ذات الأغلبية المسلمة. ويشوب تاريخها القصير انقلابات متكررة من جانب جنرالات الجيش الأقوياء.