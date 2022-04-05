أشاد الإعلامي عمرو أديب، بإطلالة الفنان عمرو دياب بإعلان البريد المصري، وتطور المؤسسة تطور كبير، متسائلًا عن حالة زملاء الهضبة في المدرسة والجامعة الصحية الآن.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الاثنين: «زملاء عمرو دياب في المدرسة والجامعة، النهاردة ركبهم عاملة كدا؟ حد من زملاء عمرو دياب يجري الجرية دي ويدخل نفق الأزهر بالعربية أصلًا؟».

ووصف ما قدمه «دياب» في الإعلان بأنه «خارق للعادة»، متابعًا: «هذا سوبر دياب، عمرو يا حبيبي أنا لما قرص الدواء بيقع مبوطيش أجيبه، باخد واحد تاني، إيه الصحة دي؟ بتاخد إيه وبتعمل إيه وبتشرب وبتاكل إيه؟».

وأشار إلى أن «دياب» بتقديم هذا الإعلان يقول إنه موجود وسيكون موجودًا، مضيفًا: «شيء غير طبيعي، هذا الرجل وصل لكل شيء، ولو تسألني عاوز تبقى محمد صلاح ولا عمرو دياب، أنا عاوز أكون عمرو دياب لأن عنده حرية، عصفور حر طليق يفعل ما يحلو له، وعندما يفعل شيئًا يبقى تريند».

وذكر أن الهضبة أكثر فنان أحيا حفلات هذا العام في العالم العربي، معقبًا: «عاوز أبقى ربع عمرو دياب، عنده كل حاجة حتى الحب.. محدش يقول بتنق عليه، منذ عام 1995 هو ميجا ستار، ويمكن أن يقدم 60 أغنية وراء بعضها في أي حفلة أو فرح».