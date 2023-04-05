شولتس يتوقع انضمام السويد إلى الناتو بحلول يوليو المقبل

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه يتوقع قرب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك بعد أن انضمت فنلندا إلى الحلف رسميا اليوم الثلاثاء.

ونقل بيان عن شولتس قوله، إن الحكومة الألمانية لا تزال تتوقع أن السويد ستشارك إلى جانب فنلندا كعضو جديد في قمة الحلف المزمع إقامتها في يوليو المقبل، ووعد بأن "السويد تحظى بدعمنا الكامل في هذا المسار".

وعن انضمام فنلندا إلى الناتو، قال شولتس: "هذه خطوة تاريخية ستعزز الحلف ككل وتعني المزيد من الأمن في أوروبا ومن أجلها".

وتجدر الإشارة إلى أن فنلندا الواقعة شمالي أوروبا ظلت على مدار عقود تولي - على نحو مشابه للسويد- أهمية عظيمة لعدم الانحياز العسكري، لكنهما قررتا في العام الماضي تقديم طلب للانضمام إلى الحلف الأطلسي بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولا تزال تركيا والمجر، العضوان في الحلف، تعرقلان انضمام السويد حتى الآن.