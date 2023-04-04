 الناتو يدعو زيلينسكي لقمته ويدرس خطة دعم أوكرانيا لعشر سنوات - بوابة الشروق
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الناتو يدعو زيلينسكي لقمته ويدرس خطة دعم أوكرانيا لعشر سنوات

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 11:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 11:00 م

دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لقمة القادة في فيلنيوس في يوليو المقبل، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء.

وقال ستولتنبرج في نهاية اليوم الأول من اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل إن "الناتو سيقف بجانب أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

وانضم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لوزراء خارجية الحلف لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية وفي جلسة للجنة الناتو وأوكرانيا.

وناقش وزراء خارجية الناتو الدعم طويل الأمد للحلف لأوكرانيا للتخلص تدريجيا من المعدات السوفيتية وإدخال الأسلحة القياسية للناتو.

كما أعلن ستولتنبرج، أن الحلف بدأ العمل على "مبادرة لدعم أوكرانيا لعدة سنوات".

وتدرس أطراف المحادثات في المراحل الأولى برنامج دعم لمدة 10 سنوات وإمداد أوكرانيا بحوالي 500 مليون يورو (547 مليون دولار) سنويا، وفقا لدبلوماسيين بالناتو.

وبحسب دبلوماسيي الناتو، قد يتم استخدام التمويل أيضا لدعم تدريبات إضافية وبرامج رقمنة وإصلاحات صناعية.


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