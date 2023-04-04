تعرف على الألماني هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل

أصبح الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني السابق لـ فريق باير ليفركوزن، المرشح الأقرب لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكان فيريرا قد رحل عن تدريب الزمالك عقب الهزيمة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، بعد تودع الفريق الأبيض منافسات البطولة الإفريقية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تحسم إدارة الزمالك المفاوضات بشكل رسمي مع هيرليتش عقب مباراة المصري التي تقام مساء الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وفي هذا التقرير يستعرض معكم «الشروق» أبرز المعلومات عن المدرب الألماني هيرليتش:

بدأت علاقة المدرب الألماني هيرليتش - ذو الـ 51 عامًا - مع كرة القدم كلاعب في نادي فرايبورج في موسم 1986، ومن ثم انتقل إلى صفوف فريق باير ليفركوزن في عام 1999، قبل أن يختتم مسيرته مع نادي بروسيا دورتموند في موسم 2004.

واتجه هيرليتش إلى عالم التدريب بعد إعلان اعتزاله كرة القدم، حيث تولى تدريب فريق الشباب بصفوف نادي بروسيا دورتموند في الفترة بين عامي 2005 و 2007، قبل أن يقود المنتخب الألماني للشباب في الفترة من 2007 حتى 2009.

وكانت الخطوة الأولى لـ هيرليتش في تدريب الفريق الأول مع نادي بوخوم في عام 2009، ومنذ ذلك التاريخ حتى شهر أبريل عام 2021 واصل المدرب الألماني تجاربه التدريبية مع أندية الدوري الألماني المختلفة.

وعلى مدار مسيرته التدريبية مع الأندية خاض هيرليتش 228 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالهم الانتصار 114 مرة بنسبة 50 %، فيما تعرض للهزيمة خلال 99 مباراة، فيما تعادل في 15 مباراة، وتوج بلقب وحيد وهو الدوري البافاري الإقليمي مع فريق يان ريجنسبورج.

وانطلقت مسيرة هيرليتش التدريبية مع الأندية الألمانية من بوابة نادي بوخوم في شهر أكتوبر 2009، قبل أن يتم إقالته في أبريل 2010، ومن ثم ظل بدون نادٍ حتى يناير من عام 2011 حينما تولى تدريب فريق اونترهاتشينج، وفي الموسم التالي تولى القيادة الفنية لفريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا لمدة موسمين.

وقاد هيرليتش فريق يان ريجنسبورج في صيف 2016، قبل أن يرحل لتدريب نادي باير ليفركوزن في يوليو 2017، حيث لعب مع الفريق 64 مباراة حقق خلالهم الانتصار في 32 مباراة، مقابل 18 هزيمة، ومن ثم غادر النادي في ديسمبر 2018 ليبقى بدون نادٍ حتى مارس 2020 حينما تولى تدريب فريق أوجسبورج.

واستمر هيرليتش في القيادة الفنية لفريق أوجسبورج لـ 412 يومًا، حيث خاض خلالهم 42 مباراة حقق خلالهم الانتصار في 12 مباراة وتعرض لـ 21 هزيمة، وتمت إقالته في أبريل 2021، ومنذ ذلك التاريخ لم يتولى تدريب أى نادٍ حتى الآن.

وتُعد «4 - 2 - 3 - 1» هي طريقة اللعب المفضلة بالنسبة للمدرب الألماني هيرليتش مع الأندية السابقة في مسيرته التدريبية، كما أنه حاصل على رخصة «UEFA Pro» في التدريب.