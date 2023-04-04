تحصين 99 ألفا من الثروة الحيوانية ضمن الحملة القومية ببني سويف

تواصل الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، أعمالها في بني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي، مدير عام الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 98 ألفا و999 رأسا (87 ألفا و636 من الأبقارو10 آلاف و483 من الجاموس و880 من الأغنام و الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة في 4 مارس الماضي وحتى 2 أبريل الجاري.

ويستمر العمل وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، التي تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.