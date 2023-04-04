وزير الدفاع التركي: نسعى جاهدين لإقامة علاقات جيدة مع اليونان

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى جاهدة لاقامة علاقات جيدة مع اليونان.

وأعرب أكار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس في ولاية هطاي التي ضربها زلزالان في السادس من شهر فبراير الماضي، عن رغبة بلاده في جعل البحرين إيجة والابيض المتوسط "بحرين للصداقة والتضامن"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف أكار أن هناك بعض المشاكل بين الدولتين، مشيرا إلى أنه "بوصفهما دولتين متحضرتين ، فإن تركيا واليونان بامكانهما علاج هذه المشاكل بروح التحالفات ومن خلال نهج سلمي والاحترام المتبادل والحوار".

وشكر الوزير التركي نظيره اليوناني وبلاده على التضامن والاهتمام الشديد الذي أظهرته اثينا بعد الزلازل.

من جانبه، أعرب باناجيوتوبولوس ،في المؤتمر الصحفي أيضًا عن رغبته في إرساء الاستقرار في العلاقات الثنائية .

وقال إن بلاده بذلت ما بوسعها من أجل تضميد جراح جارتها تركيا، بعد الزلزال الذي ضربها.

وأشار باناجيوتوبولوس إلى أنّ "الكوارث الطبيعية كالزلازل تلعب دورا محفزا لتقليل التوترات السياسية بين البلدان".

وأوضح أنّ العالم يشهد مؤخرا تحديات في تحقيق الأمن إضافة إلى التغير المناخي قائلاً: "علينا نحن الدول أن نبحث عن كيفية مجابهة هذه التحديات".

وأشار إلى أنّ بلاده سارعت لمساندة تركيا في الدقائق الأولى التي تلت الزلزال، وأنه لبى دعوة نظيره التركي للزيارة في إطار "روح التضامن" بين البلدين.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7ر7 و6ر7 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير.