الصومال تغلق مكاتب دبلوماسية إثيوبية وتطرد السفير

قررت الحكومة الصومالية، إغلاق مكاتب دبلوماسية إثيوبية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.



وتضمن قرار لمجلس الوزراء نُشر في مقديشو اليوم الخميس، إغلاق مكاتب الدبلوماسيين الإثيوبيين في هرجيسا بمنطقة أرض الصومال وفي جاروي بمنطقة بونتلاند في غضون أسبوع، وعودة الدبلوماسيين إلى إثيوبيا.



كما تم منح السفير الإثيوبي أسبوعا لمغادرة البلاد. ولم يصدر في البداية أي رد فعل من الحكومة في أديس أبابا.



ويُذكر أن العلاقات بين البلدين الجارين قد توترت بعد أن وقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس منطقة أرض الصومال المتمتعة بالحكم الذاتي موسى بيهي عبدي، على إعلان نوايا مشترك في بداية العام.



وقالت أرض الصومال في الاعلان إنها ستمنح إثيوبيا الدولة الحبيسة جغرافيا حرية الوصول إلى البحر الأحمر، وهو الأمر الذي تعتبره الصومال انتهاكا لسيادتها.