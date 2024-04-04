كشف الفنان حسام حبيب، عن تأثير انفصال والديه على حياته العاطفية والنفسية، وكيف أدى ذلك إلى خوفه من ‏الانفصال وفقدان الأشخاص الذين يحبهم‎.‎

وقال خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الأربعاء، إن انفصال والديه ترك أثرًا ‏عميقًا جعله يعاني من خوف شديد من الانفصال عن أي شيء يحبه، سواء كان شخصًا أو شيئًا ماديًا.‏

وتابع:«انفصال والديَ تسبب لي في حاجة اسمها (الخوف من الانفصال) من أي حاجة بحبها، مبحبش حاجة تنفصل ‏وتغيب عني، عايش في رعب زي المثل (اللي بيخاف من العفريت يطلعله)، حتى لو عندي عربية ومحتاج أبيعها ‏بكون زعلان جدًا، ولو غيرت البيت بتكون كارثة».‏

وأشار إلى انعكاس ذلك على حياته بعدما عاش لفترة طويلة في «حياة خيالية» بأن علاقاته لن تنتهي، حتى على ‏صعيد الصداقة لأسباب السفر أو خلافه؛ بسبب خوفه من الانفصال، لافتا أن جلد الذات أدى إلى تراكم الأمراض ‏النفسية لديه، لا سيما على صعيد نوبات الهلع.‏

وأضاف أنه يميل إلى إلقاء اللوم على نفسه في أي مشكلة تواجهه، حتى لو لم يكن الطرف المخطئ، قائلا:«جلد ‏الذات جابلي كل الأمراض النفسية وأصابني بنوبات هلع، علطول بكون قاعد مش مرتاح، لو كنت مثلا بحب واحدة ‏واتخانقنا بدور على خطأي أنا، وإزاي وصلتها لكدا، بحس دائما أنا الغلطان».‏

واعترف بأنه يتخذ قراراته في العلاقات العاطفية بقلبه وليس بعقله، متابعا:«لو العلاقة فيها مشاكل كثيرة بخلق ‏العذر؛ لأني بفكر بقلبي مش بعقلي، وعلى قد ما هي حاجة حلوة، وأنه بيسامح 1000 مرة؛ لكن لو في المرة ‏الواحد بعد الألف قال لا بتكون من قلبه وقرار لا يقبل التغيير».‏

وأوضح أن بعض حالات الفراق قد تكون ناتجة عن رفض العقل للبعد عن شيء يحبه، ويدفعه إلى جلد نفسه ‏وخلق أعذار غير صحيحة لاستمرار العلاقة، معقبا: «ممكن يكون أسباب الفراق نوع من الغباء بيكون العقل ‏رافض يبعد عن حاجة بيحبها ويبدأ يجلد ذاته علشان يخلق عذر للشخص اللي أمامه علشان العلاقة تستمر، وفي ‏الآخر بتغرقه». ‏