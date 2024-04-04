التموين تعلن التعاقد على 250 ألف طن سكر خام مستورد

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أعلنت وزارة التموين، مثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن التعاقد على كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها سركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) وصول شهر مايو ويوليو وأغسطس 2024.

وتجدر الإشارة إلى آستمرار إنتاج السكر من قصب السكر وكذلك إنتاج السكر من جانب شركات بنجر السكر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وقيام مجلس الوزراء بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، لافتة إلى أن فترة الوصول من 15 – 30 أبريل، أو من 1 – 15 مايو 2024.