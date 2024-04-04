أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار الفيلم السعودي "هجّان" ليكون فيلم اختتام الدورة الرابعة عشر، والمقرر إقامتها في الفترة بين ما بين 22 – 28 نيسان أبريل

هجّان فيلم روائي طويل إنتاج سعودي مصري أردني، تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وتمثيل الطفل عمر العطاوي والذي يظهر للمرة الأولى أمام الكاميرا، وعزام النمري، وتولين بربود، وعبد المحسن النمر، وشيماء الطيب، وإبراهيم الحساوي، ومحمد هلال، وكان عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة لمهرجان تورنتو، قبل أن يعرض في الدورة الأخيرة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فيما سيكون عرضه الاسكندافي الأول في ختام مهرجان مالمو.

الفيلم يروي قصة مغامرة تتناول العلاقة العميقة التي يمكن أن تتطور بين الإنسان والحيوان.

"مطر" هو أصغر طفل في عائلة سعودية من فرسان الهجن، يسقط شقيقه خلال السباق ويُقتل، من المفترض أن ينتقل مطر للعيش مع عائلته في المدينة لبيع ناقته، "حفيرة"، من أجل اللحم. بدلاً من ذلك، يصبح هو نفسه فارساً، ويعمل لدى مالك سباق الهجن الذي لا يرحم حتى يضطر هو وناقته حفيرة إلى الهروب معاً، للقيام برحلة تهدد حياتهم عبر الصحراء بحثاً عن الحرية وحياة أفضل.

وقال المستشار الإداري والفني لمهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي، إن فيلم "هجان" يتميز بقصته المؤثرة والملهمة، التي تتناول علاقة متميزة بين الإنسان والإبل من جهة وعلاقته بالصحراء من جهة أُخرى، وتستعرض رحلة مليئة بالمغامرات والتحديات، حيث يجمع الفيلم بين جودة الإخراج وأداء الممثلين الرائع مستندين على نص جيد وبيئة إنتاجية ممتازة، مما يجعله عملًا فنيًا يستحق الاحترام والتقدير.