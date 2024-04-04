4 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

استُشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة عدد آخر في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع، وآخرين في قصف مدفعي في منطقة المطاحن جنوب دير البلح.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عددا من المواطنين أصيبوا جراء قصف مدفعي، طال منازل في حي الزيتون، وأطراف حي تل الهوا في مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف في محيط مستشفيي ناصر، والأمل غرب المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وأطلقت طائرات الاحتلال النار على منازل المواطنين في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس.

وفي رفح جنوب القطاع، انتشلت الطواقم والأهالي جثامين عدد من الشهداء من تحت الأنقاض عقب استهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلتي أبو دراز ونصر في حي الجنينة شرق رفح.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ181 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و91 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33 ألفًا و37 شهيدًا و75 ألفًا و668 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.