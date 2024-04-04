لقاءات للتوعية الصحية وورش فنية لثقافة الإسكندرية بالمشروع الثقافي ببشاير الخير

نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدينة بشاير الخير، حيث شهدت مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات داخل المدينة عددا من الأنشطة للمكتبة المتنقلة، وذلك ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للعام الدراسي الحالي، والذي تنفذه في اطار التعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومديرية التربية والتعليم، ضن خطط تحقيق العدالة الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات بمدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، وإدارة غرب التعليمية، واستهلت بلقاء بعنوان "التغدية السليمة خلال فترة الامتحانات" تناولت خلاله د.صافيناز محمود مسئول الإعلام الريفي بمديرية الزراعة، التوعية بخطورة الأغذية التي تحتوي على ألوان صناعية، موضحة الآثار السلبية لذلك على نشاط الطفل ومستوى تحصيله الدراسي.

من ناحيتها أكدت د. مها أحمد من مديرية الزراعة، على ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة التي تجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض السرطانية، مع تناول الغذاء الصحي، لما يحتويه على عناصر غذائية تعمل على تنشيط الذاكرة.

وتواصلت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بمحاضرة بعنوان" أركان الصيام" تحدثت خلالها عبير عمرو مسئول العلاقات العامة عن موجبات الصيام ومبطلاته، تلاها ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب بعنوان "الأمانة" ضمن سلسلة "هذه أخلاقنا".

واختتم اليوم بورشة لتعليم الرسم والتلوين وفقرة قراءة حرة تنفيذ منى طه أخصائي المكتبات، بحضور محمد سليمان مدير عام إدارة غرب التعليمية وسعيدة الشحات مدير المدرسة.

فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.