 أول تعليق من رونالدو بعد تسجيله هدفين أمام الهلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أول تعليق من رونالدو بعد تسجيله هدفين أمام الهلال

محمد جلال
نشر في: الجمعة 4 أبريل 2025 - 11:53 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أبريل 2025 - 11:54 م

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، سعادته بتسجيله هدفين في الديربي أمام الهلال، والاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال منافسات بطولة الدوري السعودي.

رونالدو سجل هدفين في فوز النصر ضد الهلال (1-3)، في مباراة أقيمت على ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم، بالجولة 26 من الدوري السعودي.

وقال رونالدو عبر قناة SSC: "كانت مباراة كبيرة من جانب النصر، الفريق قدم أداء مميز من الدقيقة الأولى حتى نهاية اللقاء، مهم جدًا أن أسجل أهدافًا، لكن بالنسبة لي الأهم، أننا لأول مرة فزنا خارج ملعبنا".

أضاف: "أنا سعيد وعلينا أن نستمر، هناك 9 مباريات متبقية في الدوري، كل شيء ممكن، لدينا أيضًا دوري أبطال آسيا، علينا أن نؤمن بحظوظنا".

أتم: "أعمل بجد وأعتني بجسدي، أسجل الأهداف وأنا سعيد بمساعدة الفريق، لكن كما قلت الأهم هو الفريق الذي أدى أداءً جيدًا، ونحن نكافح على جبهتين، الدوري ودوري أبطال ونؤمن بحظوظنا".


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