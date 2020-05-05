نتنياهو: إسرائيل ترصد 60 مليون دولار لإيجاد لقاح مضاد لكورونا

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن بلاده سترصد مبلغ 60 مليون دولار لإيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا وأدوية لمعالجة المصابين به.

وجاءت تصريحات نتنياهو في مؤتمر الزعماء العالمي لمواجهة أزمة الوباء عبر الفيديو بدعوة من رئيسة الاتحاد الأوروبي اورزولا فان دير لاين.

وتمحورت مداولات المؤتمر على تعزيز التنسيق بين الدول وتضافر الجهود لمواجهة جائحة الكورونا وشارك في المداولات العديد من زعماء الدول في العالم بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني والامين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأكد نتياهو أن عدد الضحايا المنخفض نسبيا في إسرائيل، هو نتيجة إجراءات حاسمة اتخذتها الحكومة في مرحلة مبكرة واستخدام الوسائل التكنولوجية لتشخيص المصابين واحتواء العدوى.

غير أنه أكد أن الوباء لا يوشك بعد على الانتهاء ودحره يستلزم التعاون الوطيد بين الدول، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إيجاد التوازن الصائب بين الحفاظ على صحة المواطنين وبين عادة تنشيط المرافق الاقتصادية.

وأضاف أن العلماء الإسرائيليين قد ذاع صيتهم في العالم وأنهم يعملون حاليا جاهدين على إيجاد اللقاح والأدوية المضادة للمرض.