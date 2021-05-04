173 دولة تبحث الاستعداد لمعرض إكسبو دبي 2020

أكدت دبي استعدادها لإنطلاق معرض إكسبو في شهر أكتوبر المقبل.



ونظمت دبي اليوم، اجتماعا لوفود 173 دولة و24 منظمة دولية استعداداً لإنطلاق المعرض الذي يحمل اسم (إكسبو دبي 2020).



ورحب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالوفود المشاركة بالإجتماع.



وقال في تغريدة على (توتير): "رحبت دبي اليوم بوفود 173 دولة و24 منظمة دولية في اجتماعهم النهائي استعدادا لانطلاقة إكسبو 2020 في دبي أكتوبر المقبل، دبي مستعدة، و190 دولة مستعدة، والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم".



وخلال الاجتماع اطلع المشاركون على أحدث المستجدات بخصوص المعرض الذي سيقام على مدار ستة أشهر، وشملت مناقشات الاجتماع عمليات التشغيل، والأمن، وجاهزية المدينة، والتسويق والاتصالات، والبرامج، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية للحد من الإصابة بفيروس كورونا.



وقال ديميتري كيركِنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: "توفر لنا معارض إكسبو الدولية منصة عالمية للعمل والتعاون، إذ تجمع بين الدول والمنظمات الدولية والشركات والمنظمات غير الحكومية، بحيث يمكن للجميع أن يلعب دوراً محوريًا في إيجاد الحلول والتغلب على التحديات".



وتابع: "سيكون (إكسبو 2020 دبي) فرصة للقاء والنقاش حول أهم المواضيع المستجدة في العالم، وتطوير حلول مبتكرة لمشكلاتنا العالمية، وفي دبي سنصنع مستقبلاً أفضل".



ويقام المعرض، الذي يعد الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في الفترة من أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية شهر مارس 2022".