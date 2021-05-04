السفارة الأمريكية في بغداد تقدم مساعدات عاجلة لإعادة افتتاح مستشفى ابن الخطيب

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، اليوم الثلاثاء، تقديمها المساعدة المطلوبة والعاجلة لإعادة فتح مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد، بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء حريق مأساوي وقع في 24 من شهر أبريل الماضي.

وقالت السفارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "من خلال منحة مُقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، شرعت جمعية طلاب الطب الأمريكيين، فرع العراق، في تنظيف عدة طوابق من مبنى المستشفى اليوم".

وأضافت أنه "في الأسابيع المقبلة ستستبدل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعدات الطبية وغير الطبية التي دُمرت في الحريق، بما في ذلك أسرة المستشفيات وأجهزة مراقبة المرضى، فضلا عن معدات الحماية الشخصية اللازمة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ذلك، ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الدفاع المدني في بغداد على تنصيب منظومة جديدة للسلامة من الحرائق في المستشفى، والتي ستشتمل على الأرجح على منظومة رش إلى جانب أجهزة كشف الدخان ومستلزمات إطفاء الحرائق وسلالم مخارج الحريق ولافتات الطوارئ، كما ستُقيمُ جمعية طلاب الطب الأمريكيين نصبا تذكاريا لتكريم ذكرى ضحايا هذه المأساة".

ومن جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة جوي هود "نأمل أن يُعيد مشروع التجديد هذا مستشفى ابن الخطيب إلى العمل في أسرع وقت ممكن، وأن تساعد المعدات الجديدة وأنظمة السلامة من الحرائق في إنقاذ أرواح الناس، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة أبداً".