 الرئيس الجزائري يبحث مع رئيس الوزراء الايطالي الوضع في ليبيا والساحل - بوابة الشروق
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الرئيس الجزائري يبحث مع رئيس الوزراء الايطالي الوضع في ليبيا والساحل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 8:37 م

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بحثا خلاله الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب البيان فقد "تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا من كل جوانبها، وآفاق تطويرها والالتزام بتوسيعها في شتّى المجالات".

وأضاف المصدر "كما تطرق الطرفان إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في صدارتها الوضع في ليبيا، منطقة الساحل، والصحراء الغربية، بما يعكس توافق مواقف البلدين في الملفات المشتركة".

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